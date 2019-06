Camper contro un tir, l'impatto è terribile: uomo muore sul colpo

Un uomo di 54 anni ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto lungo l'autostrada A4 nella mattinata di martedì. Lo schianto, che si è verificato poco prima delle 9 all'altezza del casello di Sirmione, ha coinvolto un camper e un mezzo pesante che viaggiavano in direzione di Milano.

Inutili i soccorsi

Un impatto devastante: ad avere la peggio è stato il conducente dell'autocaravan che, stando alle prime informazioni trapelate, sarebbe morto sul colpo. Illeso, invece, il camionista. Sul posto sono intervenute tre ambulanze e pure l'elisoccorso, partito dal Civile, ma i sanitari non hanno potuto far nulla per salvare la vita all'uomo - di cui al momento non si conoscono le generalità - che guidava il camper.

Traffico in tilt

Pesanti i disagi per il traffico, già congestionato a causa di un incidente, senza feriti gravi, che si era verificato attorno alle 6 di martedì' mattina, all'altezza di Desenzano, sempre in direzione del capoluogo Lombardo. L'autostrada non è stata chiusa, ma attualmente, si viaggia solo su una delle tre corsie di marcia e si registrano lunghe code.

La dinamica dell'accaduto è al vaglio della polizia stradale di Verona Sud, che è sul posto per i rilievi.