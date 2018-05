Tamponamento in autostrada, cinque feriti, morta una donna

Cinque feriti, alcuni in maniera molto grave, e una vittima: è pesantissimo il bilancio di un incidente avvenuto nella notte, poco dopo le due, lungo l'autostrada A4, nel tratto compreso tra i caselli di Sirmione e Desenzano del Garda.

La primissima ricostruzione dell'accaduto parla di un tamponamento tra due automobili che viaggiavano in direzione di Milano. Oltre alle ambulanze, sul posto è stato necessario mandare anche due squadre di Vigili del fuoco, per estrarre i feriti dalle lamiere accartocciate delle auto.

Nonostante il grande sforzo dei Vigili del fuoco e dei sanitari, una donna è deceduta. Alcuni dei feriti sono stati trasportati in ospedale in eliambulanza, partita dal Civile. Per tutta la giornata di ieri il traffico lungo la A4 è stato intenso; nella prima parte della giornata, alle 10.20 e alle 11, erano già due gli incidenti registrati nel tratto tra Brescia Est e Desenzano.