Incidente in autostrada: auto sfonda il guardrail e si ribalta in un campo, un morto

Drammatico schianto nella notte tra sabato e domenica lungo l’autostrada A4. Nell’incidente, avvenuto tra Seriate e Bergamo, in direzione di Milano, ha perso la vita un uomo di 53 anni di cui al momento non si conoscono le generalità.

Stando alle prime informazioni trapelate, la vittima si trovava a bordo di un’auto che, per cause ancora da chiarire, è improvvisamente uscita di strada, sfondano il guardrail prima di terminare la corsa in un campo attiguo all’autostrada. Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti.

La chiamata al 112 è scattata verso le 4.16: sul posto sono sopraggiunte in pochi minuti un’ambulanza e un’automedica, ma per il 53enne non c’era ormai più nulla da fare. Ferito un giovane di 29 anni che era a bordo della stesso veicolo: le sue condizioni non sarebbero gravi ed è stato ricoverato in codice giallo a Seriate. La dinamica è al vaglio della polizia autostradale di Milano.