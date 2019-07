Terribile schianto nella notte: la ragazza è morta al Civile di Brescia

E' morta in ospedale la ragazza bergamasca di 28 anni rimasta coinvolta nel terribile incidente in A4, avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì all'altezza dell'uscita di Palazzolo, direzione Milano.



La giovane è spirata all'ospedale Civile di Brescia, dov'era stata portata d'urgenza a bordo di un'ambulanza. Nello schianto sono rimaste ferite altre tre persone, una delle quali in gravissime condizioni.