Schianto in autostrada, furgone sbanda e si ribalta: due feriti e traffico in tilt

Mercoledì pomeriggio da incubo lungo l'autostrada A4, a causa di un incidente che ha mandato in tilt il traffico. Tutto è accaduto poco prima delle 16.30, tra Pontoglio e Grumello in direzione di Milano: un furgoncino ha improvvisamente sbandato e ha pure finito per ribaltarsi.

Il bilancio per fortuna non è pesante: le due persone a bordo del mezzo (due uomini di 52 e 55 anni) hanno rimediato lievi contusioni, tanto che non si è reso necessario il ricovero in ospedale, ma il tratto d’autostrada è stato chiuso al traffico per consentire la rimozione del veicolo e i soccorsi.

Inevitabili le ripercussioni sulla viabilità: si sono formate code lunghe oltre 5 chilometri. Sul posto è intervenuta un’ambulanza dei volontari di Adro e una pattuglia della polizia autostradale di Seriate. La situazione è tornata alla normalità nel tardo pomeriggio.