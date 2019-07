Terribile incidente nella notte: quattro feriti, due sono gravissimi

Terribile incidente stradale poco dopo la mezzanotte di martedì lungo l'autostrada A4, nei pressi dell'uscita di Palazzolo.

Probabilmente a causa di un colpo di sonno, un automobilista ha perso il controllo del mezzo sbandando contro il guardrail e finendo poi per invadere la carreggiata, dove in quel momento sopraggiungeva un'altra vettura (entrambe viaggiavano in direzione Milano).

Ad avere la peggio è stata una ragazza di 19 anni e un altro ferito di cui al momento non si conosce l'età: entrambi sono stati portati d'urgenza all'ospedale Civile di Brescia. Altre due persone hanno riportato lesioni meno gravi e sono stati ricoverati alla Poliambulanza.

Per i soccorsi sono intervenute quattro ambulanze, gli agenti della Stradale e due squadre dei Vigili del Fuoco, da Brescia e da Palazzolo.