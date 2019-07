Schianto tra auto e tir in autostrada: caos traffico e code chilometriche

Traffico bloccato nel tardo pomeriggio e nella serata di martedì lungo l'autostrada A4, a causa di un brutto incidente. Lunghe code e rallentamenti si sono registrati tra i caselli di Palazzolo e Rovato, in direzione della città.

Lo schianto - che ha coinvolto un mezzo pesante e alcune auto - si è verificato poco prima delle 18. Inizialmente per le 5 persone ferite si è temuto il peggio: per fortuna l'allarme è rientrato poco dopo l'arrivo dei soccorritori. Nessuno di loro è in gravi condizioni: per le cure del caso sono stati trasportati all'ospedale di Ome e di Chiari.

Completamente in tilt il traffico: le code hanno sfiorato i 10 chilometri nel tratto interessato dall'incidente e la situazione è tornata alla normalità solo in serata, dopo le 20. Sul posto oltre ai mezzi del 118 sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale che sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.