Grave incidente venerdì mattina in autostrada A4, tra i caselli di Ospitaletto e Brescia Ovest in direzione Venezia.

Poco dopo le 8, un grosso camion si è ribaltato restando di traverso in mezzo alla carreggiata. Due persone sono rimaste ferite, fortunatamente non in modo grave.

Per permettere i soccorsi la prima e la seconda corsia sono state chiuse al traffico. Al momento si registrano 5 chilometri di coda.