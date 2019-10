Doppio incidente in 20 minuti: paura per una bimba, traffico nel caos

Mattinata da dimenticare sull'autostrada A4, a causa di un doppio incidente avvenuto nell'arco di 20 minuti in direzione Venezia. Il primo si è verificato poco prima delle 10 di sabato nel tratto tra Brescia Centro e Brescia Est, il secondo verso le 10.14 tra Brescia Est e il casello di Desenzano.

Diverse le auto coinvolte (si tratta di un maxi tamponamento) e le persone coinvolte, tra le quali una bimba di 5 anni, una 24enne, un 26enne, un 28enne, una 35enne e un 36enne. Si segnala solo un ricovero in codice giallo all'ospedale di Desenzano del Garda, per tutti gli altri feriti solo lesioni lievi.

Pesantissime invece le ripercussioni sul traffico, particolarmente intenso a causa dei molti turisti diretti sul Garda per trascorrere un weekend di sole in riva al lago. In pochi minuti si sono formate code chilometriche: c'è voluto più di un'ora per smaltirle.