Schianto tra un'auto e tre camion: strada chiusa, coda di 15 chilometri

Grave incidete stradale giovedì mattina in A4. Verso le 6.30, un tir e un'auto si sono scontrati nel tratto compreso tra Cavenago e Cambiago, in direzione Milano, causando una serie di tamponamenti a catena con altri due camion.



L'autostrada è stata chiusa per permettere i soccorsi: traffico nel caos, con una coda che ha superato i 15 km. Sul posto sono intervenuti la Polizia stradale di Novate, i vigili del fuoco, un’automedica e due ambulanze. Un’autolettiga della croce bianca di Boltiere ha trasportato uno dei feriti in ospedale.