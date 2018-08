Tir sfonda i new jersey e travolge un’auto, poi viene divorato dalle fiamme

Prima la sbandata, poi lo schianto e infine le fiamme. Mattinata di paura lungo l'autostrada A4: un camion ha sfondato le barriere new jersey, si è scontrato con un'auto e poi ha preso fuoco.

Un incidente dalla dinamica davvero da brividi, che poteva avere conseguenze ben più gravi. Nessuna delle 4 persone ferite, tra cui anche una ragazzina di 13 anni, sembra essere in pericolo di vita.

Tutto è accaduto poco prima delle 10 all'altezza del casello di Capriate San Gervasio, in direzione Milano, nel tratto bergamasco della frequentatissima autostrada A4. Stando a una prima ricostruzione, il camion sarebbe piombato sull'opposta corsia di marcia, scavalcando le barriere spartitraffico, poi avrebbe centrato un'auto. Dopo l'urto, le fiamme e una densa colonna di fumo nero, visibile a chilometri di distanza.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenute diverse ambulanze e pure l'elisoccorso: le persone ferite - il camionista, una ragazzina di 13 anni e un uomo e una donna che viaggiavano sull'auto - sono state trasportate all'ospedale di Bergamo, ma nessuno di loro sarebbe in gravi condizioni.

Il tratto tra Seriate e Capriate è stato chiuso al traffico per circa un'ora, per consentire i soccorsi e le operazioni di spegnimento delle fiamme. Code e rallentamenti si registrano in entrambi i sensi di marcia.