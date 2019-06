Si ribalta camion carico di ghiaia: tragedia sfiorata, lunghe code e rallentamenti

Pomeriggio di caos lungo l'autostrada A4 a causa di un incidente, avvenuto tra i caselli di Brescia Ovest e Ospitaletto, che ha coinvolto un tir.



La dinamica è davvero spaventosa, ma per fortuna le conseguenze non sono state gravi. Il tir, carico di terra e ghiaia, avrebbe improvvisamente sbandato, finendo per invadere la corsia di emergenza: dopo 300 metri si è ribaltato sul fianco nel terreno che scorre a fianco dell'autostrada.

Tragedia sfiorata

Per fortuna nella 'corsa impazzita' il camion non ha colpito gli altri veicoli di passaggio, ma ci è mancato davvero poco: il conducente ha evitato, quasi per miracolo, di tamponare un'auto. Un forte spavento ma solo qualche lieve contusione anche per il camionista: un 53enne che è stato trasportato, per le analisi del caso, al Civile di Brescia a bordo di un'ambulanza.

Traffico in tilt

L'allarme è scattato poco dopo le 15.30: sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che si sono occupati delle operazioni di messa in sicurezza e di rimozione dell'intero carico del mezzo pesante - ghiaia e terra - che si è riversato nel terreno adiacente all'autostrada A4. Inevitabili i disagi per gli automobilisti: code e rallentamenti si sono registrati fino al tardo pomeriggio.