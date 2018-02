Maxi incidente in autostrada: nove persone in ospedale, una è grave

Otto veicoli coinvolti, nove persone ferite, di cui una in gravi condizioni. È il pesante bilancio dell'incidente avvenuto venerdì notte lungo l'Autostrada A4 tra le uscite di Dalmine e Capriate, in direzione Milano.

Lo scontro, pare un maxi tamponamento, si è verificato poco dopo l'una e trenta. Sul posto la centrale operativa del 112 ha inviato cinque ambulanze, due auto mediche e i vigili del fuoco. Ben 15 le persone rimaste coinvolte: solo per 9 si è reso necessario il trasporto in ospedale. Come detto, a preoccupare maggiormente sono le condizioni di un automobilista che avrebbe riportato gravi traumi.

La dinamica è al vaglio della polizia stradale di Bergamo e di Novate che ha effettuato i rilievi. L'autostrada è stata chiusa per circa due ore per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione delle auto coinvolte.