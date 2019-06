"Stavano litigando, poi l'auto si è schiantata": muore la zia, ferito il nipote

Drammatico incidente stradale domenica mattina - verso le 12 - in autostrada A4. All'altezza di Dalmine, in direzione Milano, una Fiat 500 si è schiantata contro il guardrail. Un impatto terribile che non ha lasciato scampo alla proprietaria del veicolo, la 44enne Izabel Pereira Da Gama, brasiliana residente a Treviolo: è morta sul colpo. Ferito l'uomo che era in auto con lei, il nipote 32enne, ora denunciato per omicidio colposo.

Stando ad alcuni testimoni sentiti dalla Stradale di Seriate, l'auto avrebbe iniziato a procedere a zig zag, mentre dentro nell'abitacolo si vedevano due persone litigare. Una lite accesa, che si è conclusa con il tragico schianto contro le barriere a lato dell'autostrada.