Maxi-tamponamento, poi il caos: coinvolte 5 auto e 12 persone, anche 2 bambini

Una giornata da dimenticare per la viabilità autostradale, nei giorni già complicati del controesodo estivo. L'incidente più significativo intorno alle 10 sulla A4 Milano-Venezia, tra i caselli di Sirmione e Desenzano in direzione Milano: cinque le auto coinvolte nel maxi-tamponamento e addirittura 12 le persone – tra cui due bambini – che sono state soccorse o medicate sul posto. Tre di queste, per fortuna non gravi, sono state ricoverate in ospedale: tutte in codice giallo a Desenzano e alla Poliambulanza.

Sulla dinamica indaga la Polizia Stradale. Si sarebbe trattato di un maxi-tamponamento, dovuto ai continui rallentamenti sul tratto autostradale. Per lunghi attimi si è temuto il peggio, e conseguenze ben più drammatiche. In volo erano stati fatti alzare anche due elicotteri, da Milano e Verona: solo il secondo è arrivato in loco, ma non ha caricato nessun ferito.

Il lungo elenco dei feriti (per fortuna non gravi)

Tanta paura per i due bambini di 6 e 8 anni rimasti coinvolti nell'incidente, senza gravi conseguenze. Il lungo elenco dei coinvolti spazia da una ragazza di 24 anni fino a una donna di 54, e nel mezzo altre quattro donne (tra i 30 e i 43 anni) e quattro uomini (tra i 29 e i 53 anni). Un automobilista è rimasto pure incastrato tra le lamiere della sua auto, e liberato dai Vigili del Fuoco (sul posto con varie squadre).

Oltre a due automediche, sul luogo dell'incidente sono intervenute anche due ambulanze della Croce Rossa di Rivoltella e un'autolettiga della Croce Azzurra di Mantova. Lunghe code e traffico inevitabilmente in tilt: solo nel primo pomeriggio la carreggiata è stata definitivamente messa in sicurezza.