Camion si ribalta e perde il carico, traffico nel caos: 10 km di coda

Martedì mattina da incubo sull'autostrada A4, dove - in direzione Milano - un tir si è ribaltato all'altezza di Calcinato (km 235). Poco dopo le 6, il mezzo pesante ha perso un carico di pannelli fotovoltaici, che ha finito per invadere tutte e tre le corsie di marcia.

All'origine dell'incidente pare ci sia un colpo di sonno o un malore accusato dal camionista, che ha improvvisamente perso il controllo del mezzo. Nel sinistro sono rimaste ferite anche una 41enne e una ragazza di 12 anni: fortunatamente, nessuna delle due è in gravi condizioni.

Per le operazioni di soccorso sono giunte due autogrù di Autostrade per l'Italia e tre squadre dei Vigili del fuoco, da Brescia e da Desenzano. L'unica corsia rimasta libera è quella di emergenza: la coda ha raggiunto i 10 km di lunghezza e ci sono volute circa 3 ore per smaltirla, prima che un incidente mortale - avvenuto nella stessa direzione di marcia, ma in zona Sirmione - facesse nuovamente precipitare la situazione.