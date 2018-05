Tir si ribalta: camionista in condizioni critiche, caos traffico in A4

Traffico paralizzato in autostrada A4, a causa di un grave incidente verificatosi venerdì mattina, poco dopo le 6, in direzione Venezia all'altezza di Lonato. Per permettere i soccorsi, è stato chiuso il tratto compreso tra i caselli di Brescia Est e Desenzano (attualmente riaperto su una sola corsia).

Protagonista dell’incidente un mezzo pesante, che, stando alle prime informazioni trapelate, avrebbe fatto tutto da solo senza coinvolgere altri veicoli. Il 37enne al volante avrebbe perso il controllo del camion, poi ribaltatosi: nello schianto ha riportato lesioni serie ed è stato ricoverato in condizioni critiche all’ospedale di Desenzano.