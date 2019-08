Auto sbanda e si ribalta: tre feriti e caos traffico, code chilometriche

Verso le 10 di giovedì 15 agosto, un'auto si è ribalta sull'autostrada A4 nei pressi dell’uscita di Palazzolo, in direzione Bergamo.



Sul posto si sono precipitate tre ambulanze per soccorrere i feriti: un 18enne, un 59enne e una ragazza di 29 anni. Due di loro hanno riportato lesioni serie, ma nessuno sembra essere in pericolo di vita.



Pesanti invece le ripercussioni sul traffico: dopo un'ora si segnalano ancora code e rallentamenti per circa 3 km.