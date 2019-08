Terribile schianto in autostrada, camion di traverso: un ferito grave e traffico in tilt

Grave incidente lunedì mattina lungo l'Autostrada A4, in direzione Milano. Stando alle prime informazioni trapelate, sarebbero coinvolti un camion e un furgoncino: dopo lo schianto, avvenuto all'altezza dell'uscita di Brescia Ovest, il mezzo pesante è finito di traverso occupando la carreggiata e bloccando il traffico. Il primo bilancio è di due feriti, di cui uno grave. Ad avere la peggio un uomo di 49 anni: è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale Civile di Brescia e poi ricoverato in codice rosso.

La paurosa carambola è avvenuta dieci minuti prima delle 11: sul posto, oltre all'elisoccorso, sono giunte un'ambulanza e una squadra dei Vigili del Fuoco. Pesanti le ripercussioni sul traffico: lunghissime code sono segnalate in direzione di Milano e l'Autostrada è stata chiusa, nel tratto interessato dall'incidente, con uscita obbligatoria a Brescia Ovest. La dinamica è al vaglio della polizia stradale di Seriate, che si sta occupando dei rilievi e della gestione della viabilità.