Tir avvolto dalle fiamme, camionista scende appena in tempo

Non ci sono stati feriti, ma forti sono stati i disagi al traffico causati delle operazioni di messa in sicurezza del tratta autostradale. Mattinata di paura e di passione in A4: la cabina di un tir ha preso fuoco tra i caselli di Brescia Centro e Brescia Est, in direzione Venezia.

Tutto è accaduto lunedì: per fortuna l’autista dell’autoarticolato si è accorto del fumo che usciva dal motore ed è riuscito a fermare il mezzo nella corsia di emergenza, e a lasciare la cabina, prima che le fiamme la avvolgessero completamente.

È andata bene, tutto sommato: nessun altro veicolo è stato coinvolto nel rogo, poi spento dei Vigili del Fuoco, e nessuno è rimasto ferito o intossicato. Inevitabili però le ripercussioni sul traffico: le prime due corsie dell’autostrada, in direzione Venezia, sono state chiuse al traffico, causando code. Rallentamenti anche nell’opposto senso di marcia a causa dei molti ‘curiosi’ che hanno rallentato per vedere cosa stesse accadendo.