Auto prende fuoco: conducente si salva, code chilometriche

Mattinata di passione lungo l'Autostrada A4 a causa di un'auto che ha improvvisamente preso fuoco. Tutto è accaduto attorno alle 9.45 di venerdì all'altezza di Grumello, in direzione Brescia.

Tanta paura, e altrettanti danni, ma nessuna conseguenza per lo sfortunato automobilista: è riuscito a lasciare l'abitacolo prima che le fiamme avvolgessero la macchina. Pesanti i disagi per tutti gli altri automobilisti: la fitta colonna di fumo che si è alzata dal motore in fiamme ha decisamente ridotto la visibilità.

Durante le operazioni di spegnimento del rogo e messa in sicurezza del manto stradale si sono inevitabilmente formate lunghe code. L'emergenza è rientrata nella tarda mattinata.