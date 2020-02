Auto prende fuoco dopo lo schianto: tre feriti e traffico nel caos

Lo schianto, poi un’auto avvolta dalle fiamme. Istanti di paura si sono vissuti venerdì pomeriggio lungo l’autostrada A4 per un incidente avvenuto in direzione di Milano, tra le uscite di Grumello e Seriate. Una delle due auto coinvolte ha infatti preso fuoco dopo l’impatto.

Per fortuna non ci sono state gravi conseguenze per le persone a bordo dei due veicoli: una 29enne e due uomini di 58 e 64 anni. Tutti i feriti sono stati trasportati in ospedale, a Seriate, per le cure del caso, ma sarebbero già stati dimessi.

Pesanti invece le ripercussioni sul traffico: durante le operazioni di spegnimento del rogo e messa in sicurezza della sede stradale, si sono formate code lunghe oltre 5 chilometri in direzione di Milano. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco che hanno domato le fiamme, sono intervenute due ambulanze e gli agenti della polizia autostradale di Seriate.