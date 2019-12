Auto fuori controllo: si schianta contro la cuspide, poi piomba nell'area di sosta

Tantissima paura mercoledì mattina in un’area di sosta attrezzata dell’autostrada A4: una macchina è improvvisamente piombata nel piazzale, completamente fuori controllo. L’incidente è avvenuto poco dopo le 9 all’altezza del parcheggio ‘Frassine’, che si trova tra i caselli di Sirmione e Peschiera del Garda.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia autostradale di Verona Sud, l’auto che viaggiava in direzione di Verona avrebbe improvvisamente sbandato schiantandosi prima contro la cuspide posta all’ingresso dell’area di sosta, poi sarebbe piombata nel piazzale. Un grande spavento, ma conseguenze e danni limitati, per fortuna.

Solo l’uomo al volante dell’auto, un 38enne, avrebbe rimediato traumi e ferite, non di grave entità. Dopo le prime cure prestate sul posto dai sanitari del 118, giunti a bordo di un’ambulanza, l’automobilista è stato trasferito in ospedale, a Peschiera, e ricoverato in codice verde.

Nessun disagio per il traffico, dato che l’incidente è avvenuto fuori dalla carreggiata. Ancora da chiarire le cause all’origine dell’improvvisa sbandata. Un malore, un colpo di sonno, o forse una distrazione: sono tutte le ipotesi al vaglio della stradale che si sta occupando dei rilievi.