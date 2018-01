Lunedì mattina verso le 6.40, grave incidente stradale in autostrada A4 tra i caselli di Desenzano e Peschiera in direzione Milano.



Stando alle prime informazioni trapelate, nel sinistro sarebbero coinvolti un camion e altri veicoli. Sono in tutto tre, invece, le persone rimaste ferite. Pesantissime le ripercussioni sul traffico: si segnalano 10 km di coda.