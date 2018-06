Terribile schianto nella notte: auto si ribalta, grave il conducente

Terribile incidente stradale nella notte tra domenica e lunedì, lungo l'autostrada A4 tra i caselli di Peschiera del Garda e Sirmione.



Intorno alle 2.20, per cause in fase di accertamento, un guidatore ha perso il controllo della propria auto, che si sarebbe poi ribaltata procurandogli gravi ferite.



In suo soccorso sono arrivate un’automedica e un’ambulanza del 118, che lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale Borgo Trento di Verona, mentre la Polizia stradale si è occupata dei rilievi del caso.



Fonte: Veronasera.it