Terribile schianto: auto finisce sotto il rimorchio di un tir, grave una donna

Uno schianto terribile che ha coinvolto un camion e due auto, una delle quali è finita sotto il rimorchio del pezzo pesante. Ancora un inferno di lamiere lungo l'autostrada A21, la stessa dove lunedì ha perso la vita un giovane padre di famiglia.

Tutto è accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì, intorno alle 5, in direzione Brescia, all'altezza di Bagnolo Mella. Stando alle prime informazioni trapelate, sarebbero 4 le persone rimaste ferite nel pauroso incidente: la coppia francese a bordo della macchina che si è infilata sotto il rimorchio di un tir, dopo averlo tamponato, e gli occupanti dell'altra auto coinvolta.

Ad avere la peggio proprio la turista francese: è stata estratta dalle lamiere dell'auto, completamente accartocciata, dai Vigili del Fuoco e poi trasportata d'urgenza all'ospedale Poliambulanza. Le condizioni della donna sono critiche- ha riportato seri traumi e fratture multiple- ma non sarebbe in pericolo di vita. Meno preoccupanti le ferite rimediate dalle altre tre persone: tutte ricoverate in codice giallo e verde nei nosocomi cittadini.

Pesanti i disagi per il traffico: l'autostrada è stata chiusa, per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli, alcune ore. La situazione è tornata alla normalità nel corso della mattinata.