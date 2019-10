Groviglio di lamiere in autostrada, morto un camionista

Un fine settimana iniziato nel peggiore dei modi sulle strade bresciane, con un incidente mortale in autostrada. Lo schianto è avvenuto all'alba lungo la A21 tra i caselli di Manerbio e Pontevico, in direzione Brescia, nel territorio comunale di San Gervasio.

Coinvolti due mezzi pesanti, di cui uno trasportava galline vive in gabbia. Per motivi ancora tutti da chiarire, i due camion sono entrati in collisione: uno si è girato occupando le due corsie di marcia, l'altro è caduto nella lieve scarpata alla destra della strada. Completamente bloccato tutto il passaggio, si è presto formata una lunga coda di veicoli.

Rapido l'intervento dei mezzi di soccorso - sul posto diverse ambulanze, e l'elisoccorso - ma per uno dei due autisti coinvolti non c'era più nulla da fare. A perdere la vita è stato un uomo di 57 anni; l'altro camionista, 45 anni, è rimasto ferito in modo lieve. Al momento in cui si scrive, l'autostrada è ancora chiusa per consentire il recupero dei mezzi da parte dei Vigili del fuoco, giunti sul posto con un'autogru.