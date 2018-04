Camion tampona un pulmino con a bordo ragazzi disabili: tre in ospedale

Momenti di paura mercoledì pomeriggi lungo l'autostrada A21 per un incidente che ha coinvolto un furgoncino che trasportava ragazzi con disabilità. Tutto è accaduto attorno alle 14.40, in direzione Cremona, all'altezza dello svincolo di Pontevico.

Temendo il peggio, oltre a 3 ambulanze, la centrale operativa del 112 ha inviato sul posto l'elisoccorso, decollato da Verona. Fortunatamente all'arrivo dei sanitari del 118 la situazione è apparsa meno grave di quanto temuto: i tre ragazzi disabili a bordo del furgone e l'autista non erano in gravi condizioni e per nessuno di loro si è reso necessario il trasporto in eliambulanza.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Verolanuova: hanno estratto dal mezzo uno dei giovani che era rimasto incastrato tra le lamiere. Tutti i 4 feriti sono stati trasportati all'ospedale di Manerbio: per loro un grande spavento, ma lievi contusioni e ferite. Sono stati medicati al pronto soccorso del nosocomio della Bassa Bresciana e dimessi dopo alcune ore.

L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della Polizia Stradale, che ha raccolto i rilievi. Stando a una prima ricostruzione, il furgoncino della cooperativa 'Il Gabbiano' di Pontevico sarebbe stato tamponato da un camion mentre stava per immettersi sullo svincolo di uscita dell'autostrada.