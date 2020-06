Auto sbanda, terribile schianto contro il guardrail: ferita una ragazza

Pauroso incidente nella mattinata di lunedì lungo l’autostrada A21, in direzione della nostra città: all’altezza del casello di Brescia Sud un’auto si è schiantata contro il guardrail che separa le due carreggiate. Dopo l’impatto, la macchina ha finito la sua corsa a cavallo della terza e della seconda corsia: per fortuna non è stata colpita da altri veicoli in transito.

Tutto è accaduto attorno alle 10.30. Il bilancio non è grave: la donna al volante - una 33enne - avrebbe riportato seri traumi, ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Soccorsa da un’ambulanza, è stata ricoverata in codice giallo alla Poliambulanza di Brescia.

La dinamica è al vaglio della Polizia Stradale di Montichiari che ha effettuato i rilievi: pare che la donna abbia sbandato per evitare un mezzo pesante che avrebbe improvvisamente invaso la corsia. Durante le operazioni di soccorso e rimozione della macchina, la seconda e la terza corsia di marcia sono state chiuse al traffico: si sono verificati rallentamenti, ma la situazione è rientrata velocemente alla normalità.