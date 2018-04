Auto sbanda, terribile schianto contro il guardrail: 4 feriti, uno è grave al Civile

Brutto incidente in A21 lunedì sera verso le 19.30. Per cause ancora in corso d’accertamento, una Ford Mondeo è stata protagonista di una violenta sbandata in territorio comunale di Manerbio, a pochi chilometri dal casello autostradale, mentre viaggiava in direzione Brescia.

L’auto ha finito per schiantarsi controllo il guardrail a lato della carreggiata: un impatto violentissimo. I quattro muratori albanesi presenti a bordo sono tutti rimasti feriti: uno è in gravi condizioni ed è stato trasportato al Civile di Brescia, mentre gli altri 3 sono stati ricoverati all’ospedale di Manerbio. I rilievi sono stati raccolti dalla Stradale di Montichiari.