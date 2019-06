Terribile incidente stradale: grave una ragazza, code chilometriche

Una ragazza bresciana di 27 anni è rimasta gravemente ferita in un incedente avvenuto sull'autostrada A21, poco prima delle 18.30 di domenica in territorio comunale di Persico Dosimo (Cr).

La dinamica è ancora in corso d'accertamento, ma, da una prima ricostruzione, pare che la Fiat 500 guidata dalla giovane abbia travolto una Bmw, che si era fermata sul lato destro della carreggiata in direzione Brescia. L'impatto è stato violento: estratta dall'abitacolo, la 27enne è stata poi portata in elicottero al Civile di Brescia.

Pesanti le ripercussioni sul traffico, in quel momento piuttosto sostenuto, con molte auto di ritorno dopo un weekend al mare. In pochi minuti si sono formate code chilometriche ed è stata necessaria oltre un'ora per smaltirle.