Cinque giovani tornano dal concerto, l’auto sbanda e si ribalta sotto il cavalcavia

Spaventoso incidente stradale, per fortuna senza gravi conseguenze, nella notte tra mercoledì e giovedì sull’autostrada A21, in territorio comunale di Pontevico. Poco prima delle 2.30, un’auto con a bordo 5 giovani ha improvvisamente sbandato, finendo per ribaltarsi sotto un cavalcavia.

Al loro arrivo, i soccorritori hanno trovato il veicolo in verticale oltre il guardrail, appoggiato all’impalcatura che circonda la base del cavalcavia, dove sono in corso alcuni lavori di manutenzione.



Praticamente illese le persone nell’abitacolo (stavano tornando da un concerto), la più giovane delle quali ha solamente 16 anni. Sono state comunque portate in ospedale per accertamenti, nei nosocomi di Manerbio e Cremona.