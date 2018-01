Pauroso schianto tra camion: chiusa la A21

Attorno alle ore 12.30 di oggi, martedì 2 gennaio, uno schianto tra mezzi pesanti ha portato all’immediata chiusura dell’autostrada A21 tra i caselli di Brescia Sud e Brescia centro. La chiusura del tratto si è resa necessaria per consentire ai mezzi di soccorso di raggiungere il più velocemente possibile il luogo dello scontro, che è avvenuto all'altezza di Poncarale, in direzione della città.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, tre ambulanze, un'automedica e l'eliambulanza che si è alzata in volo da Bergamo. Stando a quanto finora trapelato sarebbero due i mezzi coinvolti ed altrettante le persone ferite, tra cui in uomo di 33 anni. Al momento non sono disponibili informazioni più dettagliate sulle loro condizioni.

Pesanti e inevitabili i disagi per il traffico: lunghe code si registrano in direzione della città.