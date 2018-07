Tragico incidente in A4: moto si schianta contro un'auto, morto centauro

Uno schianto terribile che purtroppo non gli ha lasciato scampo: forse non è morto sul colpo, ma quando sono arrivati i soccorsi il suo cuore aveva già smesso di battere. Sono finiti in ospedale, ma con ferite non gravi, anche i due giovani (tra cui una ragazza incinta) a bordo della Peugeot che nello svoltare a destra è stata centrata in pieno dalla moto Bmw guidata dal centauro che poi perderà la vita.

Un'altra tragedia in autostrada, domenica pomeriggio intorno alle 18.15 lungo la A4 in direzione Milano, tra i caselli di Sirmione e Desenzano in territorio di San Martino della Battaglia. A perdere la vita un 53enne di origine bosniaca ma residente in Svizzera, B.J. le sue iniziali, protagonista del terribile incidente che non gli ha lasciato scampo.

Traffico in tilt: i caselli di Desenzano e Sirmione sono rimasti chiusi (in entrata e in uscita) fino alle 21. Sul posto la centrale operativa del 112 ha inviato due ambulanze, l'automedica e anche l'elicottero, decollato da Verona.