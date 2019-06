Schianto in moto, centauro gravissimo: è in coma e rischia la paralisi

Arrivano purtroppo brutte notizie dal Civile di Brescia, dov’è ancora ricoverato: rischia di rimanere paralizzato il centauro classe 1965 vittima lunedì pomeriggio di un terribile incidente all’Autodromo di Franciacorta di Castrezzato, mentre si trovava in pista in sella alla sua moto Yamaha. Residente nel Piacentino, era all’Autodromo per una gara amatoriale: nel corso delle prove libere sarebbe stato centrato da un’altra moto che stava uscendo dai box, e che potrebbe non aver rispettato la precedenza (forse per non averlo visto arrivare).

E’ questa l’ipotesi su cui stanno lavorando i carabinieri di Chiari, a cui sono stati affidati i rilievi. Le condizioni del 54enne sono parse subito gravi: soccorso in loco da ambulanza e automedica in servizio alla pista, è stato trasferito d’urgenza al Civile, in codice rosso. Non ha mai ripreso conoscenza, al momento è ancora in coma. E avrebbe riportato profonde lesioni al midollo spinale, tali da non escludere, come detto, il rischio di una paralisi.

Sta meglio invece l’altro motociclista coinvolto nell’incidente, un bergamasco di circa 50 anni. Anche lui è stato ricoverato in ospedale, alla Poliambulanza: ma se l’è cavata relativamente bene, infatti probabilmente sarà dimesso già nelle prossime ore. I carabinieri indagano ora sulle eventuali responsabilità connesse all’incidente.