Schianto tra moto ad alta velocità, poi la terribile caduta: centauro gravissimo

Sono gravissime le condizioni del motociclista di 53 anni vittima del terribile incidente lunedì pomeriggio all'Autodromo di Franciacorta, a Castrezzato, poco dopo le 15.30: per cause ancora in corso di accertamento si è scatenato un sinistro in pista, ad alta velocità, coinvolgendo un altra moto e un altro motociclista, anche lui 53enne. Quest'ultimo ferito solo in modo lieve, e trasportato in ospedale alla Poliambulanza, in codice giallo.

Come detto sono ben più gravi le condizioni del primo centauro: sbalzato con violenza sull'asfalto, è stato trascinato per decine di metri sulla pista. Quando i soccorsi sono arrivati, non aveva ancora ripreso conoscenza. E' stato intubato e caricato sulla barella spinale, e poi trasferito d'urgenza al Civile, dove è arrivato a poco più di mezz'ora dall'incidente, ricoverato in codice rosso.

La dinamica dell'incidente

Non è chiaro il motivo che ha portato all'incidente: sull'accaduto stanno indagando i carabinieri. Utili in questo senso le testimonianze di chi ha assistito alla scena. Le due moto si sarebbero toccate poco prima di una curva, durante le prove libere cui avrebbe fatto seguito una gara amatoriale. Purtroppo in pista e a certe velocità tutto può succedere.

Pare che i due centauri fossero comunque piloti esperti. Il ferito più grave è stato immediatamente soccorso dagli operatori sanitari come da prassi presenti “fissi” in Autodromo. Le sue condizioni però hanno fatto subito temere il peggio, per questo è stata allertata anche l'eliambulanza. Avrebbe riportato traumi profondi, e forse qualche lesione interna. Non è ancora fuori pericolo.