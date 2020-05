Pauroso incidente: auto invade la corsia opposta e si schianta contro un bus

Nel pauroso schianto con l'autobus di lunedì pomeriggio ad avere la peggio, inevitabilmente, è stata la ragazza di 23 anni che guidava la Fiat Punto che improvvisamente ha sbandato e invaso la corsia opposta di marcia: niente di grave, per fortuna, è stata ricoverata al Civile ma solo per accertamenti. L'incidente si è verificato in Via San Zeno poco prima delle 17.

La Fiat Punto, che viaggiava verso la città, ha sbandato e centrato in pieno, sul lato anteriore destro, un autobus di Brescia Trasporti della Linea 4 diretto a Folzano: inutile il tentativo di frenare ed evitarla, c'è stato un gran botto, vetri e lunotti frantumati, danni ingenti sia alla vettura che al pullman, ambulanze e strada chiusa al traffico per oltre un'ora.

I rilievi sono stati affidati alla Polizia Locale: sembra chiara, per ora, la responsabilità della ragazza. A bordo del pullman oltre all'autista c'erano solo altri due passeggeri: sono stati tutti e tre medicati sul posto, senza alcuna conseguenza seria. La centrale operativa, come da prassi, ha comunque allertato l'automedica e due ambulanze, della Croce Rossa e di Bresciasoccorso.