Auto si schianta contro un palo, poi si ribalta in mezzo alla strada

La dinamica è davvero da brividi, le conseguenze dell'incidente per fortuna non gravi. Tutto è accaduto venerdì mattina, verso le 6.30, a Sarezzo, in località Ponte Zanano: un'auto fuori controllo si è schiantata contro un palo dell'illuminazione, e dopo l'impatto si è ribaltata in mezzo alla carreggiata.

Il destino ha voluto che in quel momento non passasse nessuno sull'opposta corsia di marcia. Per il conducente della macchina - una Opel Corsa nera - tantissimo spavento, ma pare solo lievi ferite. Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco e un'ambulanza a sirene spiegate. Come detto, l'allarme è rientrato poco dopo l'arrivo dei soccorsi: il giovane al volante, un 19enne della zona, è stato trasportato in ospedale, a Gardone Val Trompia, ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

Ancora da chiarire cosa abbia provocato l'improvvisa sbandata: un malore, una distrazione o forse l'asfalto reso scivoloso dalle abbondanti precipitazioni. Sarebbero queste le ipotesi al vaglio dei carabinieri di Gardone Val Trompia che si sono occupati di raccogliere i rilievi del pauroso incidente avvenuto la Provinciale 345 e dovranno ricostruire l'esatta dinamica.