Auto esce di strada e prende fuoco: alcuni residenti della zona spengono le fiamme con l'estintore

Hanno sentito il botto, sono usciti da casa e, vedendo le fiamme avvolgere l'auto, hanno spento l'incendio con un estintore. Provvidenziale l'intervento, avvenuto all'alba di oggi, domenica 16 febbraio, di alcuni cittadini che abitano vicino alla zona dove un'auto è uscita di strada.

Alle 6:30 di questa mattina l'auto sulla quale viaggiava un 26enne residente a Lonato del Garda stava percorrendo una via nel territorio di Barcuzzi quando, per motivi ancora del tutto da chiarire, è uscita di strada. Nessuna curva, nessun incrocio: l'auto percorreva una strada dritta quando il conducente ha perso il controllo del veicolo ed è finito contro il guard rai, ribaltandosi.

Terminata la corsa a testa in giù, l'auto ha preso fuoco. Svegliati dal botto, i residenti in zona sono usciti da casa e con l'estintore hanno spento le fiamme. Poco dopo sono giunti sul posto un'ambulanza e un mezzo dei Vigili del fuoco. Estratto dalle lamiere, il conducente - un giovane di 26 anni - è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Desenzano.