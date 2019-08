Auto si ribalta nel canale: ragazzo estratto dalle lamiere, sul posto l'elisoccorso

Poco dopo le 18.30 di giovedì, un'auto si è schiantata a lato della Sp1 nel tratto tra Manerbio e Verolanuova, finendo per ribaltarsi all'interno di un canale. Al volante un ragazzo di 19 anni, estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto insieme a due ambulanze e l'elisoccorso.

Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, pare che il giovane abbia fatto tutto da solo, schiantandosi circa mezzo chilometro dopo l’isola ecologica, mentre viaggiava da Manerbio in direzione di Verolanuova.

Il 19enne è stato stabilizzato dai medici del 118 e poi trasportato in ospedale a bordo dell'elicottero. Ha riportato lesioni serie, ma non sembra essere in pericolo di vita.