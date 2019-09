Cade in bici mentre torna dal lavoro, ragazzo muore in ospedale

Lago di Garda. Non ce l'ha fatta Armand Balliu, il 31enne che - lo scorso 27 agosto - aveva avuto un incidente in bicicletta mentre tornava dal lavoro, sulla discesa tra Nago e Torbole, lungo la vecchia strada. Il giovane è morto all'ospedale Santa Chiara di Trento, dove si trovava ricoverato da oltre due settimane.

Balliu, che lavorava come cameriere all'hotel Continental, era nato in Albania e da diversi anni viveva a Riva del Garda. Nel sinistro, avvenuto al rientro dopo un turno di lavoro, il 31enne aveva sbattuto la testa e le sue condizioni erano subito apparse molto serie. In base alla ricostruzione dei carabinieri, la caduta sarebbe avvenuta in autonomia, senza il coinvolgimento di altri veicoli.

L'incidente

Verso le 22.30 il ragazzo aveva imboccato la vecchia strada che collega Nago a Torbole. In un tratto particolarmente pendente era scivolato sull'asfalto battendo la testa con violenza.

Alcuni passanti avevano allertato il 112. Sul posto erano intervenuti vigili del fuoco, ambulanze e carabinieri. Vista la gravità della situazione, era stato allertato l'elisoccorso che, levatosi in volo da Trento, lo aveva recuperato. Il 31enne era poi stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Santa Chiara, nel reparto rianimazione.

A due settimane circa dal ricovero, il 31enne è spirato. Ad annunciarlo anche l'Organizzazione di solidarietà Internazionale Onlus Rini, che su Facebook ha scritto "oggi è un giorno triste per la comunità albanese" e ha ricordato il ragazzo come "un gigante buono coraggioso e amato da tutti, il cui sorriso poteva cambiare la giornata di chi lo incontrava". I funerali del giovane si terranno lunedì 16 settembre al cimitero di Grez, a Riva del Garda.



Fonte: Trentoday.it