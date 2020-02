Auto sbanda in pieno centro, si schianta contro un palo e si ribalta

Lago di Garda. Incidente nella notte ad Arco in via Mantova, una via centrale della cittadina altogardesana, dove un'auto è finita con le ruote all'aria dopo essersi schiantata contro un palo. A tradire l'automobilista, un 27enne, è stato quasi sicuramente l'asfalto bagnato e la presenza di fango sulla strada. Ma questo elemento non basta a spiegare il ribaltamento del mezzo, che probabilmente viaggiava anche a velocità sostenuta.

L'allarme è scattato alle 23.30 di giovedì 13 febbraio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco locali, il 118 ed i Carabinieri per i rilievi del caso. Il ragazzo è stato affidato alle cure dei sanitari, ma fortunatamente è parso da subito in buone condizioni, con lesioni di lieve entità. Il mezzo era completamente ribaltato, con tutti i cristalli sfondati.



Fonte: Trentotoday.it