Furgone si schianta contro un bus, venditore ambulante muore sul colpo

E' un venditore ambulante la vittima dell'incidente sulla Maza, stava andando al mercato di Arco

„Alto Garda. E' Armando Ronconi, venditore ambulante di Fumane (Vr), la vittima del terribile incidente avvenuto nel primo mattino di mercoledì 20 maggio sulla Maza, la stretta strada che collega Nago ed Arco bypassando il "nodo" di Torbole. Il commerciante di 72 anni si stava recando ad Arco per il mercato settimanale, recentemente riaperto, a bordo del suo furgone. Nel rettilineo alle porte di Bolognano ha incrociato un mezzo del trasporto pubblico e, per ragioni ancora da accertare, è avvenuto l'impatto. Uno schianto frontale che non ha lasciato scampo all'autista del furgone.“



Sul posto sono arrivate due ambulanze del 118 e cinque mezzi dei Vigili del Fuoco. E' stato chiamato anche l'elisoccorso, ma purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. La strada è rimasta chiusa per circa due ore, per permettere di soccorrere tre passeggeri della corriera, feriti in maniera non grave, e per lo svolgimento degli accertamenti da parte della Polizia Stradale di Riva del Garda.



Fonte: Trentotoday.it

