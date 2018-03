Attraversa sulle strisce, disabile in carrozzina investito da un camion

ALTO GARDA. Un camion ha investito un anziano che stava attraversando la strada sulle strisce con una carrozzina elettrica. E' accaduto nel pomeriggio di lunedì in via Marconi ad Arco. Si tratta dell'attraversamento pedonale su una delle vie più trafficate della cittadina, la vecchia statale che taglia in due l'abitato.

Fortunatamente l'impatto non è stato particolarmente violento. Il mezzo viaggiava a bassa velocità, essendo in centro storico, e probabilmente l'autista ha anche frenato, non riuscendo però a fermarsi in tempo. L'anziano signore ha riportato lesioni non gravi.



Fonte: Trentotoday.it