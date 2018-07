Schianto all'incrocio, Ape si ribalta: un ferito e traffico paralizzato

Un ferito e, soprattutto, traffico nel caos: è il bilancio dell'incidente che si è verificato lunedì mattina lungo la Statale 45bis. Completamente bloccata, per ore, la circolazione tra l'abitato di Toscolano, dov'è avvenuto lo schianto, e Gargnano.

Tutto è accaduto poco dopo le 9: un'Ape Piaggio, condotto da un'anziano del posto e una Renault Clio, sulla quale viaggiavano tre turisti tedeschi, si sono scontrate all'altezza della farmacia. La dinamica è al vaglio della Polizia Locale, stando a una prima ricostruzione: l'auto stava svoltando per imboccare la Statale quando avrebbe colpito in pieno il veicolo a tre ruote. A seguito dell'impatto l'Ape si è ribaltata sul fianco, complicando le operazioni di soccorso e rimozione.

Ad avere la peggio il conducente del veicolo commerciale: un 77enne di Toscolano. Dopo le prime cure prestate sul posto, l'anziano è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Gavardo. Per lui traumi e contusioni non gravi, a giudicare dal ricovero avvenuto in codice giallo.

Pesanti i disagi per gli automobilisti: lunghe code si sono formate in direzione di Gargnano e la situazione è tornata alla normalità solo dopo le 10.30.