Investita nel parcheggio del centro commerciale: donna muore sul colpo

Drammatico incidente nel parcheggio del centro commerciale Margherita d'Este in via Giorgione a Brescia. Verso le 8.20, una donna di 80 anni è deceduta dopo essere stata investita da un furgone; la dinamica è ancora in corso d'accertamento da parte degli agenti della Locale. Sul posto si sono precipitate un'ambulanza e un'auto medica, ma per l'anziana signora non c'è stato nulla da fare.