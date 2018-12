Terrificante schianto in galleria: 5 feriti tra cui una bimba, 2 sono gravi

Ci sono volute più di due ore per liberare i feriti dalle lamiere: la strada è rimasta chiusa ben oltre le 21. Tragedia sfiorata in galleria ad Anfo: cinque i feriti in ospedale, e due di questi in gravi condizioni. Tanta paura anche per una bimba di 3 anni, che per fortuna se l'è cavata: è stata medicata sul posto e poi trasferita al Civile, in codice verde.

In codice verde anche il padre della piccola, un 39enne di origini marocchine, che era a bordo di una Volkswagen Golf guidata da un connazionale, di un anno più giovane, anche lui in ospedale: è stato ricoverato in codice giallo alla Poliambulanza. Proprio l'improvvisa sbandata della Golf avrebbe scatenato il pauroso incidente frontale.

La dinamica dell'incidente

Lo schianto intorno alle 18.15 sulla Sp237 del Caffaro, nella galleria al confine tra Anfo e Idro: la Golf guidata dal 38enne ha sbandato, probabilmente a causa dell'asfalto viscino. Pioggia mista a neve, l'asfalto in parte ghiacciato, le infiltrazioni d'acqua nella galleria: un cocktail stradale purtroppo micidiale.

Ha invaso la corsia opposta di marcia proprio mentre transitava una Fiat Punto: a bordo due coniugi residenti a Bondone, in provincia di Trento, marito e moglie di 72 e 67 anni, entrambi ricoverati in codice rosso in ospedale, al Civile di Brescia. Sono rimasti intrappolati tra le lamiere: ci sono volute più di due ore, e due squadre dei Vigili del Fuoco per liberarli.

Una volta fuori dall'auto, sono stati accompagnati in ospedale dalle ambulanze dei volontari di Odolo e Vestone. Da Brescia era stato fatto decollare anche l'elicottero, poi rientrato per il maltempo. La strada è stata riaperta solo dopo le 21: sul posto, per i rilievi, pattuglie di carabinieri e polizia locale.