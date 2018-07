Precipita nella scarpata con la bicicletta, grave ragazzino

Vivo per miracolo un ragazzino di 17 anni, precipitato in una scarpata al passo del Baremone, dopo un terribile volo di un centinaio di metri.

È successo sabato pomeriggio: il ragazzino stava percorrendo in sella alla sua mountain bike un sentiero di montagna tra Anfo e Bagolino, un percorso tortuoso e scosceso. Una distrazione, un errore di valutazione o forse un guasto del mezzo: il giovane ha perso il controllo, cadendo rovinosamente giù dal dirupo.

L'allarme è scattato intorno alle 11: sul posto sono stati inviati l'elisoccorso e, in un primo momento, anche gli uomini del soccorso alpino della Valsabbia. Il 17enne è stato recuperato e caricato sull'eliambulanza per il trasporto d'urgenza al Civile di Brescia. Le sue condizioni sarebbero critiche: avrebbe riportato un trauma cranico-facciale, toracico e addominale, ma non sarebbe in pericolo di vita.