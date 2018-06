Incidente in moto a Sabbio Chiese: morto il 31enne Andrea Melzani

E’ il 31enne Andrea Melzani la vittima del tragico incidente stradale avvenuto sabato pomeriggio a Sabbio Chiese.

Il giovane, residente a Gussago ma originario del Prealpino, era in sella alla sua moto assieme alla fidanzata, una 24enne di Brescia, quando ha finito per schiantarsi frontalmente con una Ford Fiesta appena uscita dalla galleria San Gottardo.

Ancora non è chiara l’esatta dinamica di quanto avvenuto, ma pare che l’auto non si sia accorata dell’improvviso rallentamento appena fuori della galleria e, per evitare un tamponamento, abbia scartato sulla sinistra finendo per centrare la moto.

L’impatto è stato inevitabile e violentissimo: per Andrea non c’è stato nulla da fare, mentre la 24enne è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove ora lotta per la vita.