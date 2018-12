Terribile carambola, auto si schianta contro un albero: ragazzo muore sul colpo

Sognava di fare il meccanico, il giovane Andrea: aveva lasciato l'istituto Bonsignori di Remedello per iscriversi alla scuola-bottega di San Polo. Un sogno che purtroppo non verrà mai realizzato: strappato alla vita, ancora troppo presto, da un terribile e fatale incidente. Aveva solo 19 anni, Andrea Andreoletti: è morto lunedì sera sulla Sp29, in territorio di Visano.

Era a bordo della sua Fiat Panda quando è uscito di strada, per cause ancora in corso di accertamento: forse l'asfalto viscido, forse una distrazione. Non sono stati rilevati segni di frenata. E nessuna altra vettura è rimasta coinvolta. Sta di fatto però che Andrea è morto sul colpo, sbalzato fuori dall'abitacolo dopo una folle carambola.

Lo schianto poco prima delle 20.30: la prima sbandata fa schiantare la Panda con un muretto di cemento, sul ciglio della strada, che fa da trampolino. L'auto vola per qualche metro sopra un fosso, ma non appena tocca terra centra in pieno anche un albero. Il giovane alla guida viene sbalzato fuori dall'abitacolo.

L'arrivo dei soccorsi e il decesso

Dell'auto rimane solo un groviglio informe di lamiere. Per il 19enne non c'è niente da fare. Automedica e ambulanza arrivano sul posto in pochi minuti, allertati da un altro automobilista di passaggio: i medici non possono fare altro che constatarne il decesso. Partito poco prima da Isorella, dove abitava con i genitori, si stava dirigendo verso Montichiari.

Non è ancora stata resa nota la data dei funerali: al momento non si esclude che la magistratura possa predisporre l'autopsia. Una vita di passioni, ed è normale a quell'età: le moto e i motori, appunto la meccanica, e poi il karate, Andrea era già cintura nera.